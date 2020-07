Serie A, a tutto Sconcerti: “Juventus squadra sbagliata per Sarri, Osimhen non basta per il Napoli. Genoa e Lecce…”

Mario Sconcerti e la sua analisi sul massimo campionato italiano.

Manca ormai soltanto una giornata per concludere una delle stagioni di Serie A più complicate e altalenanti dell’ultimo decennio, a causa dello stop per l’emergenza Coronavirus, che ha costretto tutto il calcio europeo a fermarsi completamente per più di tre mesi.

In vista delle ultime gare e in attesa degli ultimi verdetti, il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato a 360° l’attuale stagione di Serie A, partendo dalla Juventus che ha vinto il nono scudetto consecutivo sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TWM Radio:

“Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte ha ricevuto tanto e ha fatto qualcosa. Ma anche qualcosa di sbagliato. Riconferma? Sarebbe un buon programma ma non so quanto sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Dobbiamo vedere come perdi la Champions: se perdi nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c’è che quella bianconera è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c’è qualcosa che non va a livello di schema“.

Sul Napoli che oggi ha chiuso la trattativa con il Lille per Victor Osimhen: “Un uomo non decide nulla. Bisognerà capire cosa prenderanno gli altri. Di certo Osimhen aggiungerà al Napoli, anche se andrà via Milik“.

L’ultima giornata deciderà anche chi, tra Genoa e Lecce, resterà in massima serie evitando la retrocessione in Serie B: “Il Verona è nettamente più forte. Se viene a Marassi per vincere, lo fa. Se basta un pareggio, credo che il Verona glielo possa concedere sul campo, ma non credo che concederà la vittoria. Dovrà fare tutto il Genoa. Il Lecce vedrà un Parma già soddisfatto e credo possa vincere. Deve vincere il Genoa e non credo sarà facilissimo“.

Infine un commento sulla Fiorentina che ha riconfermato il tecnico Beppe Iachini: “Non dispiace, non lo avrei tenuto però. E’ una squadra che parte molto coperta ma muove molti giocatori in contropiede. E questo è il calcio moderno. Se poi gli saranno dati i giocatori adatti, non vedo perché non dovrebbe fare un buon campionato“.