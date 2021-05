Sassuolo-Juventus, Pirlo: “Dobbiamo credere alla Champions, ho una speranza”

Andrea Pirlo si proietta alla sfida in casa del Sassuolo.

VIDEO Del Piero, buon sangue non mente! L’ex Juventus ammira le prodezze dei figli sul campo

Il tecnico bianconero affronterà nel turno infrasettimanale l’ostico Sassuolo in trasferta, una sfida delicata che diventa già decisiva per la corsa Champions. Il club piemontese rischia seriamente di non accedere ai gironi della più celebre competizione europea, le parole dell’allenatore bresciano in conferenza stampa.

VIDEO Milan, l’ascesa di Brahim Diaz: il gol contro la Juventus e tutti i suoi numeri

“Mi sono adattato per cause interne, tra infortuni e covid. Non ho mai messo la stessa formazione perché non ho mai avuto gli stessi giocatori a disposizione. Mi sono adattato a tutte le circostanze e quindi ogni partite diventava diversa da preparare e programmare. Io non ho paura, penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto. Poi i risultati diranno se sarò io ancora il tecnico della Juventus, ma la Juve viene prima di tutto, dei giocatori e degli allenatori. C’era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan: una gara importante e uno scontro diretto. Come ho detto però nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Dipende da noi e speriamo che gli altri possano fare passi falsi. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine, il calcio dà soddisfazioni anche all’ultimo minuto”.

Torino-Milan, Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Tutto sulle condizioni di Ibra”