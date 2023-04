Sassuolo-Juventus, Allegri: “Dobbiamo rialzarci, Fagioli è responsabile. Pogba forte”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn al seguito della sconfitta esterna per 1-0 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi causata dalla rete firmata da Grégoire Defrel. Di seguito, le parole dell'allenatore bianconero. (Qui il commento del match)

TROPPO PASSIVI – «Dobbiamo migliorare. Non abbiamo fatto bene per 60′, poi dopo lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante, avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e 9 punti e non ci siamo riusciti. Ora abbiamo partite difficili, dobbiamo rialzarci, lavorare sulle cose non fatte bene e giocare spezzoni di partita in modo diverso».

PENSIERI GIA’ ALLE COPPE – «No, bisogna concentrarsi sul campionato e giovedì sulla Coppa. Abbiamo giocatori che stanno ritrovando la condizione, vedi Chiesa, poi Pogba è entrato meglio. Dobbiamo lavorare sull’approccio, poi siamo stati disattenti in alcuni momenti».

MODULO MIGLIORE ALLA FINE – «Abbiamo fatto meglio nel finale ma devo considerare che Chiesa aveva fatto 90′ nell’ultima partita e non aveva una partita da titolare. Pogba è ancora indietro di condizione, poi vediamo tutti che è un giocatore diverso. Dobbiamo stare zitti, lavorare e mettere le energie sullo Sporting».

FAGIOLI – «È responsabile. Gli errori li fanno tutti, ma non è colpevole della partita persa. Non siamo stati tutti all’altezza».

POGBA – «È un giocatore forte ma in questo momento non è nella condizione ideale per fare 90 minuti. Piano piano lo porteremo a mezz’ora ma l’importante è che si alleni con continuità».

SENSAZIONI PER LA SENTENZA DEL 19 APRILE – «Contano ben poco le mie sensazioni. Oggi era un passaggio importante, così non è stato. È un salto in avanti che va fatto altrimenti non riusciremo mai a lottare per essere competitivi».