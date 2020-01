Roma-Juventus, Matuidi: “Sarà un match ostico, ci faremo trovare pronti. Veretout-Diawara? Hanno grandi qualità”

Parola a Blaise Matuidi.

Il centrocampista bianconero, dopo la straripante vittoria della Juventus per 4-0 contro il Cagliari, ai microfoni di SkySport, si è proiettato alla prossima partita di campionato contro la Roma. Il calciatore di origine angolane che in campionato ha collezionato sedici presenze, ha detto la sua sulla squadra giallorossa.

Calciomercato Inter, futuro Icardi: no al riscatto del PSG, Maurito vuole la Juventus. La situazione

“Sarà una partita molto difficile, perché la Roma è una grande squadra che ha un gioco molto offensivo, un po’ come noi. Loro giocheranno in casa e ci sarà la spinta in più dei tifosi della Roma. Dovremo essere pronti a fare una grande partita per vincere. Perché la Juventus quando gioca, gioca sempre per vincere. Si parlerà francese in mezzo al campo con Rabiot, Veretout e Diawara? Le scelte le farà il mister. È vero che siamo giocatori che parlano francese e ci capiremo molto di più. Veretout e Diawara hanno grande qualità e noi dobbiamo essere pronti a fare una grande partita. Ma secondo me dobbiamo ancora crescere e fare ancora di più. Noi siamo sulla giusta strada”, ha affermato il centrocampista francese.

Juventus, l’analisi di Marchisio: “Conte l’acquisto più importante dell’Inter, la Lazio ha dimostrato carattere”