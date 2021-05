Portogallo, il CT Santos lascia la porta aperta: “Ronaldo come Buffon. Euro 2024? Ho la mia idea”

Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno dei temi più caldi delle ultime settimane.

Nonostante le reti non manchino mai, la stagione dell’asso portoghese non è stata pienamente convincente, e si sta facendo sempre più forte una voce di una possibile separazione a fine anno tra il nativo di Madeira e la Vecchia Signora. Ronaldo che tra qualche settimana scenderà regolarmente in campo con la maglia del Portogallo in occasione dell’Europeo, ha ricevuto gli elogi dal tecnico dei lusitani Fernando Santos.

Il commissario tecnico del Portogallo ha paragonato Cristiano Ronaldo a Buffon: “È sempre difficile sapere cosa succederà con Cristiano. È una macchina. Si prende cura di se stesso a tutti i livelli. Si prende cura di se stesso come un vero atleta. Mercoledì abbiamo visto Gianluigi Buffon che si è esibito a 42 anni. È vero che è un portiere, ma è ancora un grande ed ha vinto la Coppa Italia”.

Santos è stato poi incalzato su una possibile presenza di CR7 all’Europeo del 2024, lui ha preferito non sbilanciarsi: “Per quanto riguarda Euro 2024, non lo so se ci sarà Ronaldo, non possiamo dire oggi se sarà presente o meno. Penso che dipenderà da lui, dalla sua motivazione. Ci sono molti fattori che possono portare a un sì o a un no. Penso che sarà presente al prossimo Mondiale. Ci credo davvero. Per il resto è ancora molto lontano.”