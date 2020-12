Porto-Juventus, Vitor Baìa: “Abbiamo vinto due Champions League, non li temiamo. Danilo, Alex Sandro, CR7, Vi dico tutto”

La Juventus pesca dall’urna di Nyon i portoghesi del Porto.

Tramite i canali ufficiali del club di Oporto, l’ex estremo difensore del Barcellona, Vitor Baìa, ha commentato i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, che vedranno i portoghesi sfidare la compagine bianconera.

Di seguito le dichiarazioni del dirigente portoghese.

“La Juventus è due volte Campione d’Europa, noi siamo due volte Campioni d’Europa. Nei titoli più importanti siamo equilibrati, ma i bilanci sono diversi. Non abbiamo paura. La compagine bianconera è una grande squadra ma con aggressività, possiamo dire la nostra. In questa fase qualsiasi avversario sarebbe molto complicato. Abbiamo la Juventus ed è l’avversario su cui dobbiamo concentrarci. È una grande squadra, lo sappiamo tutti, ma siamo preparati. Sono un ottimista per natura, per me il Porto è sempre al di sopra di qualsiasi squadra. Gli ex? Danilo e Alex Sandro negli anni ci sono mancati molto. Sono due grandi professionisti e poi ci sarà di fronte anche il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, spero solo che in quel momento non sia al meglio e che non metta in mostra le sue qualità. CristianoRonaldo? È uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, è un orgoglio nazionale, ma in quel momento sarà un avversario” – queste le dichiarazioni dell’ex numero uno del Porto.

