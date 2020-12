Juventus, Nedved: “Porto sfida ostica, ecco cosa sarà fondamentale. Conceição? Il suo gioco…”

Può sorridere la Juventus.

Si sono conclusi questa mattina i sorteggi di Champions League che hanno accoppiato le squadre in gara per gli ottavi di finale. La Juventus pesca il Porto: qualificatosi come secondo del girone. Un abbinamento commentato dal vicepresidente bianconero, Pavel Nedved.

“Lo dicevo anche lo scorso anno contro il Lione, squadre così, come il Porto, sono abituate a giocare certe sfide. Sarà importante arrivare in forma a quell’appuntamento. Mi aspetto molte difficoltà, conosco l’allenatore che è stato mio compagno ai tempi della Lazio. E’ un ottimo tecnico che gioca un 3-5-2 molto ben organizzato, per noi saranno due sfide molto difficili”.