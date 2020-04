Pagliuca: “L’Inter tenga Lautaro se vuole vincere. Ripresa? Stagione compromessa, insensato tornare in campo”

Parola a Gianluca Pagliuca.

L’Inter, la Juventus, la Serie A e lo stop dei campionati: sono sono alcuni dei temi trattati dall’ex portiere Gianluca Pagliuca, espressosi, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Calcionews24”, sulla possibilità che le squadre possano tornare in campo quando l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 sarà rientrata.

“Secondo me non ha senso, anche se ovviamente ci sono interessi economici e di vario genere in ballo. Mettere a repentaglio la salute di addetti a lavori per finire una stagione già compromessa. Tanto vale chiudere qua e riprendere a settembre normalmente, concentrandosi sulla prossima stagione e a fare bene agli Europei. Naturalmente eviterei le retrocessioni e farei una Serie A a 22 squadre l’anno prossimo”.

Pagliuca si è poi soffermato sulla lotta scudetto e in particolare, sulla brillante stagione disputata dall’Inter prima dello stop: “Inter? Le potenzialità le ha, però la Juventus adesso è molto più avanti. Quando hanno giocato contro quest’anno, nel primo tempo l’Inter è riuscita a far male, ma il secondo tempo è venuta fuori la Juve e hanno fatto 2-0. Nelle partite secche come quelle i bianconeri hanno molta più esperienza, non solo dell’Inter ma di qualunque altra squadra italiana“.

Secondo l’ex estremo difensore, l’Inter avrebbe infatti un’arma in più che gli consentirebbe di puntare al titolo: “Se l’Inter vuole vincere e provare a fare un campionato per strappare lo Scudetto alla Juventus o alla Lazio, Lautaro è un giocatore determinante e deve rimanere. Può fare cassa e prendere un altro forte come lui, ma è sempre un rischio. Quando l’ho visto qui a Bologna mi ha fatto un grandissima impressione: piccolino, ma forte forte. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile si può anche prendere in considerazione l’idea, ma bisogna pensarci non una, ma tante volte“.

Chiosa finale su Conte: “Conte ha avuto una grandissimo impatto, è entrato in maniera forte e decisa come deve fare un grande allenatore. Io Nainggolan l’avrei tenuto, è uno di quei giocatori che metterei in campo sempre, invece su calciatori come Perisic e Icardi che sono partiti sono d’accordo. Non li ha voluti e ha avuto ragione lui, sono arrivati campioni come Lukaku e altri giocatori che hanno fatto ottime cose“.