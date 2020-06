Napoli-Juventus, Sarri: “Delusione per i tifosi. Ci manca brillantezza”

La Juventus perde un’altra finale.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena questa sera la sfida tra il Napoli e la Juventus, valida per la finale di Coppa Italia: a trionfare sono stati gli azzurri che hanno battuto i bianconeri ai calci di rigore.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“C’è delusione per i ragazzi, per la società e per i tifosi. In questo momento non possiamo esprimere molto di più, un po’ per la condizione fisica e un po’ per qualche assenza importante. Abbiamo cercato di pressare meno alti per tenere una maggiore tenuta alla distanza, la partita l’abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione ma in questo momento ci manca brillantezza. Abbiamo difficoltà – prosegue – nel trasformare la mole di gioco in pericolosità perché ci manca brillantezza. Abbiamo una squadra basata sulle individualità e quindi senza brillantezza si fa fatica. Non credo ci manchi cattiveria, perché stasera abbiamo mostrato applicazione. I nostri giocatori sono individualisti, hanno facilità a saltare l’uomo e in questo momento facciamo più fatica. Il doppio 0-0 è un fatto inedito e, ripeto, credo sia per quanto detto“.