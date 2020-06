Napoli-Juventus, la sorella di CR7 in tackle su Sarri: “Come si può giocare così? Cristiano…”

Una vera e propria stoccata.

Dopo la finale di Coppa Italia che ha visto trionfare il Napoli di Gennaro Gattuso ai danni della Juventus, Maurizio Sarri è finito rapidamente sul banco degli imputati. Una gara decisa ai calci di rigore, grazie alle reti messe a segno, in ordine, da Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimovic e Arkadiusz Milik. Una ripartenza dopo lo stop, quella bianconera, tutt’altro che brillante: Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sono rimasti a secco di reti per ben due partite di fila. Non succedeva dal 2015.

Chi ha voluto commentare la sconfitta maturata ieri sera fra le mura dello Stadio “Olimpico” di Roma è stata anche la sorella dell’asso portoghese, Elma Aveiro, che – attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram – ha speso parole al miele nei confronti del fratello, che per la prima volta nella sua lunga (e gloriosa) carriera ha perso due finali consecutive con un club dopo quella dello scorso dicembre in Supercoppa italiana contro la Lazio.

“Cos’altro puoi fare… Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque… Testa in alto, di più non puoi fare mio re”, ha scritto.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è proprio al tecnico della Juventus. Di seguito, il post in questione.