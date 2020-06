Napoli-Juventus, Gattuso: “Abbiamo una strategia precisa, da Sarri ho imparato una cosa”

Rino Gattuso si proietta alla finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Il tecnico del Napoli, in vista del match di mercoledì sera contro i bianconeri, nel corso dell’intervista concessa a Rai Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non c’è mai un modo migliore per affrontare la Juventus. Vincere fa parte del loro dna, della storia della Juventus. Hanno continuità nelle vittorie e giocatori con una grande mentalità. Noi dobbiamo essere molto bravi e rispettarli, bisogna portargli rispetto. E dobbiamo giocarcela con le nostre armi. Di Sarri mi piace tutto. L’ho sempre detto che ho fatto tanti copia e incolla in questi anni. Ho visto tanti video sulla sua linea difensiva, è stato tra i primi che ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano. Tifosi? In questi giorni tutti mi sono stati molto vicini, i tifosi hanno tappezzato la città con parole molto belle. Possiamo dargli una gioia grande e dobbiamo concentrarci per giocarci al meglio questa finale, sia per noi che per tutta la città”.