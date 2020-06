Napoli-Juventus, Capello: “Svelo perché CR7 non ha calciato primo rigore”. E sul futuro di Sarri…

Il commento di Fabio Capello.

La Juventus è stata sconfitta ieri ai rigori dal Napoli. La Coppa Italia, dunque, primo trofeo a disposizione delle squadre a seguito dello stop dei campionati, si è tinta di azzurro. Una brutta delusione per gli uomini di Maurizio Sarri, che nei novanta minuti certamente non hanno brillato. Una prestazione che, a poche ore dal triplice fischio, fa riflettere. I bianconeri, per ripartire e puntare ai premi ancora in palio, dovranno infatti comprendere cosa non ha funzionato.

L’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”, ha detto la sua sulla prestazione dei bianconeri contro la compagine di Rino Gattuso: “Vedendo la gara – ha detto Capello – ho pensato quello che hanno pensato tutti. Nel secondo tempo la Juventus è calata molto e ha avuto difficoltà come contro il Milan. C’è stata la riprova anche stavolta. Le sostituzioni dipendono dall’allenatore, ma lamentarsi di avere pochi cambi alla Juve mi sembra strano. Non è importante quanto sia lunga la panchina, ma la qualità. Rigori? Di solito io quello più bravo lo facevo calciare per quarto. Il primo va sempre chi è convinto e ha più sicurezza. Mi è capitato tante volte, si andava ai rigori e uno veniva da me dicendomi ‘voglio tirare il primo’ e lasciavo andare lui”.

Infine, una battuta sul futuro di Maurizio Sarri: “Io penso che sarà ancora alla Juventus, è un allenatore preparato. I bianconeri non sono una macchina facile da guidare. Ci sono giocatori di grande personalità e devi dimostrarlo anche te. È importante di credere nelle proprie idee per raggiungere l’obiettivo”.

