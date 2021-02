Napoli-Juventus, Bonucci: “Gattuso uomo vero, non credo alla loro crisi. Conte-Agnelli? Rispondo così”

Non sono convinto della crisi di risultati del Napoli.

Ottenuta la qualificazione alla finale di Coppa Italia – la diciannovesima nella storia bianconera – ed archiviata momentaneamente la prestazione dell’“Allianz Stadium” contro l’Inter, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni “Sky Sport”, in vista del big match di sabato contro il Napoli. La sfida – in programma al “Diego Armando Maradona” alle ore 18.00 – è un crocevia stagionale importante per entrambe le compagini, in lotta per le posizioni di vertice della Serie A. Nel corso dell’intervista esclusiva, il classe ’87 è tornato anche sulla lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, al termine della semifinale di ritorno proprio contro la compagine nerazurra.

VIDEO Juventus-Inter, Adani e Cassano bacchettano Conte e Agnelli: “Uno schifo da vedere!”

“C’è poco da aggiungere, le immagini hanno parlato chiaro. Quello che è successo è brutto ma non sta a me giudicare il perché sia successo. Ovvio che noi dobbiamo essere sempre esempio ma a volte diventa difficile in certe situazioni. Quando scendi in campo, non ti metti a pensarci ma in ogni cosa che noi facciamo dobbiamo essere d’esempio, coloro che tracciano una linea: a volte la tensione, l’adrenalina, la posta in palio ti fanno essere qualcosa di diverso che vorresti trasmettere, amplificati dallo stadio vuoto e dai microfoni che prendono ogni starnuto. Bisognerebbe enfatizzare meno quello che succede, sfido chiunque a non avere momenti di tensione in campo lavorativo, siamo esseri umani. Un pensiero sul match di sabato contro il Napoli e su Gattuso? Ho avuto la fortuna di averlo avuto nei mesi al Milan, mi ha aiutato molto. Un grande allenatore e staff, fatto di uomini veri. Ci aspetterà un altro Napoli, non credo alla crisi. Cambieranno un po’ anche rispetto alla Supercoppa, attaccheranno molto la profondità per caratteristiche dei giocatori. Servirà grande attenzione su tutti i particolari, abbiamo l’obbligo di andare a Napoli e portare a casa i tre punti“.

VIDEO Juventus-Inter, insulti e gestacci allo Stadium: Agnelli-Conte, che scontro! La ricostruzione