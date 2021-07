Monza-Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Berlusconi: non c’è CR7

Ecco i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Monza, in programma alle ore 21 allo "U-Power Stadium"

Andrà in scena questa sera la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi. Monza e Juventus si affronteranno alle ore 21:00 allo "U-Power Stadium", con i bianconeri che scenderanno in campo senza Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese, infatti, non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la seconda amichevole pre-campionato. Tornato ad allenarsi lo scorso 26 luglio, l'ex Real Madrid continuerà a lavorare alla Continassa per ritrovare la condizione fisica migliore.