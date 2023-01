LIVE Juventus-Monza, ottavi di finale di Coppa Italia: segui la diretta del match

Dopo il pesante tonfo in campionato contro il Napoli, arrivato dopo otto vittorie di fila senza subire reti, la Juventus si prepara a tornare in campo per affrontare in casa il Monza, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match che decreterà chi, tra le due compagini, affronterà nel quarto di finale la vincente di Lazio-Bologna, in programma questa sera allo stadio "Olimpico" di Roma. I brianzoli, reduci dal successo in campionato contro la Cremonese, si sono qualificati battendo Frosinone e Udinese con il risultato di 3-2. I bianconeri, al contrario, faranno il proprio esordio stasera nella competizione. Gli uomini di Palladino lo scorso settembre hanno conquistato contro i bianconeri la prima storica vittoria in A. La sfida tra Juventus e Monza è in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.