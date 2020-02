Lione-Juventus, Bonucci: “Non siamo stati abbastanza fortunati e cattivi. L’Inter? Dobbiamo capire…”

Brutta sconfitta per la Juventus, superata dal Lione per 1-0.

La compagine bianconera non è riuscita da imporre il proprio gioco, passando in svantaggio a fine primo tempo. Nella seconda frazione la formazione guidata da Maurizio Sarri ha dominato, non riuscendo però ad essere incisiva sotto porta. Il difensore centrale della Vecchia Signora, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv per parlare sia della sconfitta contro i francesi di Rudi Garcia, che della gara, in programma domenica sera, contro l’Inter: “Sapevamo che in casa avrebbero dato molta pressione e molta corsa, giocando soprattutto con i cinque. in più quando avevamo palla eravamo lenti a costruire pensieri e a distribuirli sul campo. Sicuramente c’era la volontà di fare qualcosa in più e di portare a casa un risultato migliore, non siamo stati abbastanza fortunati e cattivi, c’è da capire perché abbiamo regalato il primo tempo. Nel secondo si è visto quello che ci aspettavamo dalla Juventus”.

Lione-Juventus, Rabiot: “Sconfitta? Troppo timidi, ci è mancato il gol. Ecco cosa servirà per la gara di ritorno…”

Chiosa finale sul match contro i nerazzurri, fondamentale in vista della lotta scudetto: “Ovvio, domenica c’è una grande partita contro l’Inter. La serata di oggi va messa da parte, ci sarà fortunatamente la partita di ritorno per provare ad andare avanti in Champipns League. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato, il perché del primo tempo, e poi concentreremo le energie sulla partita di domenica”.

Juventus-Lione, Sarri carica i suoi: “Siamo stati sfortunati, vi spiego come giocheremo il ritorno”