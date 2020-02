Lione-Juventus, Rabiot: “Sconfitta? Troppo timidi, ci è mancato il gol. Ecco cosa servirà per la gara di ritorno…”

Parla Adrien Rabiot.

All’indomani della sconfitta di misura in terra francese e a soli pochi giorni dal big match contro l’Inter di Antonio Conte, in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45, la Juventus di Maurizio Sarri e del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo è già pronta a ritrovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio gli impegni che la Vecchia Signora troverà sulla propria strada.

Prima, tuttavia, è necessario fare una disamina di ciò che ha portato la compagine bianconera al clamoroso e inaspettato tonfo europeo in casa del Lione dell’ex Roma Rudi Garcia. A tal riguardo, oltre alle parole rilasciate da alcuni protagonisti della gara, quali Danilo, Leonardo Bonucci e Wojciech Szczsny, ha detto la sua anche Rabiot, centrocampista 24enne della Juventus, arrivato a Torino a parametro zero nella scorsa estate.

L’ex Paris Saint Germain, intervenuto ai microfoni di JTV, ha provato a spiegare le motivazioni del ko, soffermandosi anche sul battibecco pre-gara tra il numero 19 bianconero e Blaise Matuidi: “Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, abbiamo cercato di pressare alto, ma non siamo riusciti a tenere questi ritmi – ha poi aggiunto -. Abbiamo iniziato a giocare solo nel secondo tempo, ma a questi livelli è un po’ tardi: giocare solo 45’ non è sufficiente. Abbiamo creato diverse occasioni nella ripresa, ma ci è mancato il gol”.

Il francese, inoltre, ha poi sottolineato come, per certi versi, la sconfitta in Champions League al ‘Parc Olimpiade Lyonnais’ sia da attribuire maggiormente ai demeriti dei bianconeri, piuttosto che alla bravura della formazione di Tousart e Aouar: “Penso che siamo stati più noi a perdere che loro a vincere. Loro hanno fatto la partita che volevano fare, ci hanno aspettato e hanno chiuso bene tutti gli spazi. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non siamo stati precisi davanti alla porta, per questo motivo penso che siamo stati noi a perdere la partita. Faccio i complimenti al Lione che ha fatto una buona gara, ma noi dovevamo fare meglio”.

Rabiot, infine, ha anche dettato le linee guida da seguire per tentare di ribaltare la contesa nella gara di ritorno, che si svolgerà il 17 marzo all”Allianz Stadium’ di Torino, autentico fortino per la squadra bianconera: “Dovremo giocare 90’ in modo completamente diverso, servirà cambiare atteggiamento e provare subito a fare gol”, ha concluso il francese.