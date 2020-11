Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Muriqi, Pirlo si affida a Ronaldo

La Serie A entra nel vivo.

Dopo gli anticipi del sabato, il campionato torna per regalare il primo big match della giornata. La sfida che vedrà opporsi Lazio e Juventus – in diretta esclusiva su DAZN – sarà l’introduzione perfetta di un fondamentale crocevia stagionale, sporcato un po’ dall’assenza del pubblico e dal caos tamponi che nelle ultime ore sta coinvolgendo in particolare la compagine capitolina. Nonostante la squadra di casa sia in copiosa emergenza, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la compagine bianconera, ancora in una vera e propria fase di collaudo. La nuova Juventus targata Andrea Pirlo deve ancora prendere le misure di un gioco finora mai sperimentato in quel di Torino e certamente diverso da quello esposto dagli ultimi predecessori sulla panchina della Vecchia Signora.

Simone Inzaghi schiera il solito 3-5-2, ovviando all’assenza del suo bomber Ciro Immobile con l’utilizzo di Muriqi al fianco di Correa. Il duo turco-argentino sarà sostenuto sulla trequarti da Luis Alberto, con Fares e Marusic che agiranno nel ruolo di esterni. Reina – vista l’assenza per Covid di Strakosha – guiderà la retroguardia composta da Acerbi, Radu e Luiz Felipe. La linea mediana capitolina, infine, sarà gestita dal solito Milinkovic Savic coadiuvato da Cataldi.

Per quanto riguarda le scelte di Andrea Pirlo – vista l’assenza per risentimento muscolare di Chiellini – accanto a Bonucci ci sarà Demiral, con Danilo e Cuadrado nei ruoli di terzini nel canonico 4-4-2. A centrocampo ci saranno Rabiot e Bentancur con Kulusevski e Frabotta che agiranno da esterni alti. Il duo offensivo sarà composto dagli intoccabili Morata e CR7, con Dybala che inizialmente parte dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares: Correa, Muriqi.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Ronaldo, Morata.