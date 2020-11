Lazio-Juventus, Pirlo: “Sarà un match ostico, dobbiamo lavorare su un aspetto”

La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio in trasferta.

Il tecnico dei bianconeri, Andre Pirlo, in conferenza stampa, si è proiettato al match dell’Olimpico e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sarà sicuramente una bella partita perché Lazio-Juventus è una partita bella da giocare. Sarà una partita difficile, la Lazio è una grande squadra e l’ha dimostrato negli ultimi anni e quindi sarà una gara difficile da giocare ma entusiasmante. Abbiamo immaginato il loro classico 3-5-2 con una difesa molto accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i loro attaccanti e con Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non dare il via ai loro contropiedi. Sono arrivate indicazioni interessanti sul piano del gioco e sullo sviluppo della costruzione con i centrocampisti e con i trequarti. Abbiamo occupato bene le posizioni offensive e questa è la cosa più positiva. Dobbiamo migliorare però siamo sulla strada giusta”.