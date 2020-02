Juventus, Jorge Higuain: “Mi piacerebbe se mio figlio Gonzalo tornasse nel…”

Parla Jorge Higuain.

Il padre di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, si è concesso per un’intervista ai microfoni di TycSports, esprimendosi in merito a diversi argomenti riguardanti il proprio figlio, reduce da un periodo di forma non proprio eccellente, con pochi gol all’attivo. Higuain senior ricorda bene le critiche riferite al classe ’87 dopo il Mondiale 2014: “Nei confronti di Gonzalo la critica è stata spietata, non costruttiva. Tutta la sua generazione è finita pesantemente nel mirino, ma non parliamo delle critiche oneste che si ricevevano quando giocavo io. La società è cambiata in peggio“.

Gerolin-Mediagol: “Juventus, Sarri tra Dybala e CR7. Emerson Palmieri e Joao Pedro, il Palermo non ha saputo…”

Sul futuro del Pipita: “Ha un contratto con la Juventus, un club straordinario nel quale sta benissimo. Ha intenzione di rispettare il suo contratto, poi vedremo cosa succederà. In generale, un argentino che si è affermato in Europa ha voglia di concludere lì la sua carriera. Mi piacerebbe tantissimo se tornasse qui, ma dal punto di vista del contesto non sarebbe semplice, non ci sono le condizioni”.

Juventus, la stoccata di Capello: “In Champions serve ritmo, i bianconeri stanno andando piano”

Infine Jorge Higuain ha detto la sua sull’amicizia tra il figlio Gonzalo e la stella bianconera Cristiano Ronaldo, messa più volte in discussione dai media di mezzo mondo: “Si conoscono da diversi anni, va tutto bene. Nel tridente con Benzema e Cristiano, sono stati i tre migliori marcatori per media realizzativa del club. Prima di essere ceduto, è finito in un circuito mediatico in cui veniva messo in discussione e chiesta la sua partenza”.