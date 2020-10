Juventus-Verona, Pirlo: “Dybala sta bene, tutto su De Ligt e CR7. Formazione? Rispondo così”

“Paulo Dybala sta bene e domani giocherà”.

Esordisce così Andrea Pirlo in conferenza stampa. Alla vigilia della gara contro il Verona, l’allenatore della Juventus, ha tranquillizzato e rasserenato la tifoseria bianconera sulle condizioni di salute della Joya: “Dybala domani giocherà. E’ reduce da un virus, non si era allenato molto e non era nelle condizioni per giocare, ma ora sta bene ed è giusto che parta dall’inizio”.

MATTHIJS DE LIGT – “Sta bene. Dobbiamo solo aspettare il via libera da parte dello staff medico, ma il calciatore è pronto a giocare sia dal punto di vista mentale che fisico. La squadra è in buone condizioni e, a parte Chiellini, gli altri sono tutti a disposizione”.

CRISTIANO RONALDO – “Fino a ieri sera non c’erano ulteriori novità. Appena ci saranno le comunicheremo, ma anche in caso di tampone negativo non sarà disponibile per domani sera, perchè dovrebbe prima effettuare la visita di idoneità medico-sportiva”.

FORMAZIONE JUVENTUS – “Sicuramente non giocherà Chiesa visto che è squalificato, per il resto avremo a disposizione tante possibilità che valuteremo anche in base al nostro avversario. Dipenderà da chi vorremo schierare sugli esterni e in attacco. McKennie? E’ negativo, speriamo di portarlo in panchina