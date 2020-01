Juventus-Udinese, Higuain: “Noi dobbiamo giocare per vincere. Pogba? Sceglie la società”

Vittoria straripante della Juventus.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra i bianconeri e l’Udinese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno trionfato 4 a 0 grazie al gol di Gonzalo Higuain, Douglas Costa e la doppietta di Paulo Dybala.

Al termine del match Il Pipita è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Era una partita importante, la Juventus deve giocare per vincere. Abbiamo fatto quello che dovevamo e quindi passare al prossimo turno. E’ un piacere giocare con grandi giocatori, abbiamo fatto una grande partita e sono felice per questo. Adesso testa al Parma. Dobbiamo fare sempre il meglio per la Juventus, per fortuna sono rimasto e darò il massimo. Pogba? Scelta della società“.