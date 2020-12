Juventus, Szczesny : “È mancata la giusta cattiveria, Gollini ha salvato il risultato. Scudetto? Sarà un campionato tosto”

L’analisi di Wojciech Szczesny dopo il pareggio casalingo della Juventus nella sfida contro l’Atalanta.

Il portiere polacco della compagine bianconera, nel corso dell’intervista rilasciata a Juventus TV, ha commentato il pari ottenuto dai suoi nel match contro i bergamaschi. Resta l’amaro in bocca per gli uomini di Andrea Pirlo che avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio, se solo Cristiano Ronaldo non avesse fallito un calcio di rigore. il pareggio di ieri sera in campionato contro l’Atalanta. Nella gara dell’Allianz Stadium uno dei protagonisti è stato lo stesso Szczesny che in più occasioni ha compiuto interventi davvero chiave che hanno salvato il risultato.

“È mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato tante occasioni da gol contro un’Atalanta molto forte ma ne abbiamo fatto solo uno da fuori area. Poi c’è stato un grande Gollini che li ha salvati tante volte. Faccio i complimenti a lui per la prestazione. Le mie parate? Quella su Zapata è molto fortunata. Ho cercato di coprire il più possibile la porta e poi l’ho toccata o col piede o con la caviglia e la palla è andata sopra. La seconda su Romero non è stata tanto difficile. Lo scudetto? Sarà un campionato tosto con tante squadre che lottano per io tricolore fino alla fine. Bisogna capire subito quanto pesano tutti i punti persi e bisogna cominciare a vincere le partite”.

