Juventus-Spal, Floccari: “All’Allianz Stadium con l’atteggiamento giusto. Buffon? Proverò a fargli gol”

“Siamo molto contenti di essere arrivato a questo punto, ci teniamo ad affrontare la gara nel modo giusto, affrontiamo una squadra fortissima ma arriviamo qui col giusto atteggiamento, l’abbiamo preparata bene”.

Sono le parole dell’attaccante Sergio Floccari che, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” a pochi istanti dal fischio d’inizio di Juventus-Spal, ha analizzato l’impegno che questa sera attenderà la sua squadra all’Allianz Stadium e che decreterà chi tra le due compagini potrà affrontare l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.

“Stasera per noi è una partita importantissima, affrontare una squadra forte come la Juve ti dà la possibilità di dimostrare di essere una squadra forte e competitiva. Non c’è un obiettivo primario, l’obiettivo è quello di fare la prestazione giusta. Stiamo facendo un buon campionato, possiamo sempre migliorare”.

Infine, due battute su Buffon: “Se proverò a fargli gol? Sempre. Lui ha un paio d’anni più di me ma è tanto tempo che ci si confronta. È sempre un piacere sfidare campioni di questo tipo”.