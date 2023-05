Juventus-Siviglia, le formazioni ufficiali: Allegri rilancia Vlahovic. Ocampos dal 1′

Le ufficiali scelte due due allenatori per la sfida di andata in scena all'Allianz Stadium: Allegri sfida gli esperti di Europa League con Vlahovic titolarissimo

E' tutto pronto per la semifinale d'andata di Europa League, in programma All'Allianz Stadium. Alle ore 21:00 la Juventus ospiterà il Siviglia, che la coppa l'ha vinta ben sei volte. Gli uomini di Mendilibar ai quarti hanno eliminato il Manchester United (2-2 all'Old Trafford, poi un netto 3-0 in Spagna), mentre i bianconeri lo Sporting Lisbona (1-0 a Torino, 1-1 in Portogallo). Questa sera, dunque, il primo dei due confronti, con il ritorno in programma il prossimo 18 maggio al Ramón Sánchez-Pizjuán.