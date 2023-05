Juventus-Siviglia, le probabili formazioni: Allegri con il tridente, Lamela dal 1′

Le probabili scelte due due allenatori per la sfida di andata in scena all'Allianz Stadium: Allegri si affida al 4-3-3, Vlahovic verso una maglia da titolare.

E' tutto pronto per la semifinale d'andata di Europa League, in programma All'Allianz Stadium. Alle ore 21:00 la Juventus ospiterà il Siviglia, che la coppa l'ha vinta ben sei volte. Gli uomini di Mendilibar ai quarti hanno eliminato il Manchester United (2-2 all'Old Trafford, poi un netto 3-0 in Spagna), mentre i bianconeri lo Sporting Lisbona (1-0 a Torino, 1-1 in Portogallo). Questa sera, dunque, il primo dei due confronti, con il ritorno in programma il prossimo 18 maggio al Ramón Sánchez-Pizjuán.

I padroni di casa, che arrivano da due successi di fila in campionato contro Lecce e Atalanta, occupano attualmente il secondo posto della classifica di Serie A a quota sessantasei punti. Frutto di venti vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Cinquantadue le reti realizzare in trentaquattro gare, ventotto i gol subiti. Tuttavia, in attesa della sentenza relativa al processo plusvalenze, l'Europa resta a rischio. Archiviato il ko maturato contro il Girona del City Football Group, il Siviglia è reduce dal successo in Liga ottenuto contro l'Espanyol. Quarantaquattro i punti conquistati fin qui ed undicesimo posto in classifica. Score frutto di dodici vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte. Quarantuno i gol messi a segno fin qui, quarantanove le reti incassate.

Al cospetto della formazione spagnola, Massimiliano Allegri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Bremer, alle prese con un affaticamento muscolare, oltre a De Sciglio. "Stanno tutti bene, scegliere sarà difficile. Domenica quelli che sono entrati hanno aiutato molto, Vlahovic ha fatto gol su assist di Chiesa. Quelli che verranno in panchina saranno ancora più importanti", ha dichiarato lo stesso tecnico alla vigilia della gara. Mendilibar, invece, dovrà rinunciare a Marcao, Tanguy Nianzou, Joan Jordan, Tecatito Corona e Suso. Recuperati Ocampos e Lamela. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-3-3 e 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

DOVE VEDERE JUVE-SIVIGLIA IN TV — Juventus-Siviglia sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport 1, 252 e 4K e in chiaro su Rai 1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.