Juventus, senti Sconcerti: “Squadra difficile da gestire, c’è un disagio. A Sarri dico una cosa”

Parola a Mario Sconcerti.

La Juventus, domenica sera, ha messo il freno al “San Paolo”, venendo battuta dal Napoli nella ventunesima giornata del campionato di Serie A. Una battuta d’arresto che fa sì che l’Inter, diretta contendente al titolo, si porti a -3 dalla vetta.

Il noto giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’, ha detto la sua in merito alle prestazioni maturate dai bianconeri di Maurizio Sarri in questa stagione: “C’è un disagio e ne parlo da inizio campionato. La Juve va a sprazzi, non sempre riesce a esprimere tutta la qualità della squadra. Sembra quasi che si annullino a vicenda i giocatori di qualità: Bernardeschi viene nascosto da Ramsey, che a sua volta passa in secondo piano quando c’è Dybala sulla trequarti. Così Rabiot con Bentancur. Vorrei parlare davvero con Sarri perché Pjanic non sta giocando bene e non fa il lavoro che vorrebbe il tecnico, a cui piace tanto invece l’uruguaiano. Ci sono tanti rapporti tra giocatori e società: legami che contano e saltano l’allenatore. Per un patriarca come Sarri questo è un danno. La Juve degli 8 Scudetti è molto difficile da gestire in campionato, mentre per la Champions non ci sono problemi“.

