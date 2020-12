Juventus, senti Sconcerti: “Dybala? Credo che Agnelli abbia paura di una cosa”

Parla Mario Sconcerti.

Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di ‘TMW’, è tornato a parlare di Paulo Dybala: il calciatore argentino che in Italia è esploso con la maglia rosanero, prima di essere acquistato dal club bianconero in cui tutt’ora milita. L’impiego del classe ’93 da parte di mister Andrea Pirlo è però ridotto anche a causa della concorrenza che esiste alla Juventus: da Morata e CR7 fino a Chiesa e Kulusevski.

Juventus, Agnelli scopre le carte: “Rinnovo Dybala? Ecco come stanno le cose”

Di seguito, le dichiarazioni di Sconcerti.

“Loro sono disposti a pagarlo di più, ma adesso deve essere Dybala stesso a dare di più: in questo momento è nel pieno della sua carriera, ma tra qualche anno calerà – ha affermato il noto giornalista -. Non c’è ragione che tutto quello che fino ad oggi ha dato a metà debba darlo del tutto in futuro. Ma sono sicuro che quello che preoccupa Agnelli non è tanto l’ingaggio di Dybala, quanto il fatto che la sua cessione non possa portargli una lira in cassa”, ha concluso Sconcerti.