Juventus, Agnelli scopre le carte: “Rinnovo Dybala? Ecco come stanno le cose”

Quale futuro per Paulo Dybala?

Il contratto che lega il numero 10 della Juventus, che ieri è tornato al gol, al club bianconero scadrà il 30 giugno 2022. Nelle ultime settimane, però, l’ex Palermo sembrava vicino all’addio. Nel dettaglio, l’attaccante originario di Laguna Larga pare aver percepito dello scetticismo nei suoi confronti. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate dopo la sfida contro il Genoa non lasciano spazi a dubbi. “Il mio futuro? Io amo la Juventus. L’ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa”.

Dybala, dunque, sembra destinato a restare in quel di Torino. E presto potrebbe firmare il rinnovo del contratto. “Paulo ha un’offerta – ha rivelato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in occasione della premiazione Golden Boy 2020 – La notizia positiva è che sia tornato al gol dopo diverse giornate. Paulo ha affrontato un momento difficile quando ha avuto il Covid”.

“Ho sentito con piacere del suo amore per la Juve: lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima base di partenza e un segno di riconoscenza. È arrivata una risposta? No, la stiamo aspettando serenamente. Ma questo fa capire che l’amore per lui è ricambiato”, ha proseguito. “La migliore risposta però deve sempre darla sul campo, perché il nostro obiettivo è che possa arrivare a essere tra i primi cinque giocatori d’Europa. Lui ora non lo è, e lo sa”, ha concluso Agnelli.