Juventus, senti Morata: “Io all’Atletico Madrid? Rispondo così. CR7 come Nadal”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Atletico Madrid, in prestito alla Juventus, in merito al suo futuro. Ma non solo...

Mediagol7

"È stata una stagione abbastanza difficile".

Lo ha detto Alvaro Morata. Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, in prestito alla Juventus, intervistato ai microfoni di Onda Cero in vista del debutto con la Spagna a Euro 2020: dal ritorno in quel di Torino, al suo futuro. Il classe 1992 proseguirà la sua avventura in bianconero o farà ritorno in Liga?

"Il bilancio è positivo perché abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions e abbiamo vinto due trofei. Ora sono stato convocato in Nazionale e darò tutto per vincere. Ci sono stati dei cambiamenti, però la squadra è competitiva. Non avevo paura di essere tagliato dal ct, ho sempre fatto bene", sono state le sue parole.

FUTURO -"Non so dove giocherò il prossimo anno, è il mio agente che se ne occupa. Non ho notizie al riguardo e dove mi dirà di giocare io giocherò. Comunque a Madrid ho una casa in cui sto molto bene. E sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone. Non so cosa accadrà e giocherò dove mi vorranno. Se dovessi scegliere? Direi Juve o Atletico".

CR7 -"Ronaldo? I miei rapporti con lui sono sempre stati buoni, fin dai tempi del Real Madrid, e anche se preferiva giocare assieme ad altri. Cristiano è il nostro giocatore più importante. E se fa gol, siamo vicini alla vittoria. Lo fa per vincere e non per i record individuali. La sua è una mentalità d’acciaio, come quella di Rafa Nadal. È ammirevole e mi piace molto giocare al suo fianco", ha concluso Morata.