Juventus, senti Marchisio: “Milan unica alternativa ai bianconeri. Tornare a Torino? Ho le idee chiare”

“La Juventus è sempre stata una seconda famiglia per me”.

Parola di Claudio Marchisio. Il 3 ottobre 2019 il triste annuncio: dopo ben 389 presenze ufficiali con la maglia della Juventus e 55 con quella della Nazionale italiana, il classe ’86 decide di appendere gli scarpini al chiodo. Oggi, l’ex centrocampista bianconero, che con la Vecchia Signora ha vinto sette campionati di Serie A consecutivi, uno di Serie B, tre Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia consecutive, non esclude un possibile ritorno a Torino in una veste diversa: “Tornare in bianconero? Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi. La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993”.

Juventus, Marchisio promuove Pirlo: “Potrà crescere molto, ecco come. Suarez o Dzeko? Ecco chi preferisco”

Chiosa finale sul Milan e sulle avances ricevute proprio dai rossoneri nel corso della sua lunga e invidiabile carriera da calciatore: “Il Milan? C’erano state delle avances da parte del club rossonero nei miei riguardi e ho sempre detto che l’unica squadra per cui avrei potuto cedere prima di iniziare con la Juventus sarebbe stato il Milan. E non ho ceduto”, ha concluso Marchisio ai microfoni di Fanpage.it.