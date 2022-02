Juventus-Sassuolo, Allegri: “Felice per Vlahovic. Si al quarto posto, Inter lontana”

Le parole del tecnico bianconero al termine della sfida valida per i quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo

Parola a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è intervenuto in seguito al successo per 2-1 nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. La formazione bianconera ha superato i neroverdi grazie ad un autogol di Tressoldi, arrivato con una grande azione personale di Dusan Vlahovic che ha propiziato il tocco nella porta sbagliata del difensore del Sassuolo. Ecco, ai microfoni di ‘Mediaset’, le parole dell'allenatore della Juventus, che in semifinale affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Siano contenti degli acquisti di Vlahovic e Zakaria, che si sono integrati bene. Siamo contenti di avere Vlahovic, che deve migliorare ancora tanto tipo come attaccare meglio la profondità, ma questo fa parte del miglioramento di ogni giocatore. Abbiamo avuto anche fortuna. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, il loro gol ci ha fatto uscire dalla partita poi però ci siamo svegliati. Morata? Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento, è normale che di spalle alla porta non riesca ad esprimersi al massimo. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e tutti hanno giocato meglio. Il Sassuolo è una squadra che se giochi pulito gioca al tuo livello, se invece sporchi la partita allora poi è diverso. Lo Scudetto? Siamo potenzialmente a undici punti dall’Inter noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta e domenica bisognerà farsi trovare pronti: sarà un testa a testa fino alla fine. Le altre invece sono fuori portata".