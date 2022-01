Juventus-Sampdoria, Allegri vuole i quarti: probabili formazioni e dove vederla in tv

A Juventus e Sampdoria la possibilità di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia, incontrando la vincitrice del match tra Sassuolo e Cagliari

Mediagol ⚽️

A cura di Luca Silvestri.

Si comincia a delineare il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, con diverse squadre che sono però ancora alla ricerca del passaggio del turno per inseguire la finale dell'Olimpico. Oggi - oltre alla sfida tra Lazio e Udinese - avrà luogo il confronto tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Sampdoria, momentaneamente sotto la guida di Tufano in seguito all'esonero di Roberto D'Aversa.

Una sfida certamente importante per entrambe le squadre, con i bianconeri chiamati a difendere il titolo conquistato il 19 maggio dello scorso anno a Reggio Emilia, contro l'Atalanta. I blucerchiati non vengono invece da un trend positivo nel campionato di Serie A, con l'ultima sconfitta casalinga incassata contro il Torino che ha fatto sì che la società ligure effettuasse più di qualche riflessione sulla posizione dell'ormai ex tecnico D'Aversa.

I PRECEDENTI

In termini di numeri, i precedenti sono diametralmente opposti per quel che riguarda le due squadre. La Juventus ha infatti sempre superato lo scoglio degli ottavi di finale negli ultimi 15 anni. È dal 2005 che i bianconeri mantengono invariato questo trend, che sembra però non sorridere, invece, alla Sampdoria. La compagine ligure ha registrato ben 6 eliminazioni in altrettante occasioni, statistica nettamente a sfavore di una squadra che, anche attualmente, non vive un momento di forma straordinario.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Arthur; Kulusevski, Kaio Jorge, Rabiot; Morata. ALL.: Landucci (Allegri squalificato).

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Dragusin, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen, Ciervo; Caputo, Torregrossa. ALL.: Tufano.

IL REGOLAMENTO

Chi risulterà vincitore tra Juventus e Sampdoria affronterà ai quarti di finale di Coppa Italia la vincente tra Sassuolo e Cagliari. In caso di parità dopo i primi 90' minuti, si procederà con i canonici tempi supplementari. Qualora la parità dovesse perdurare anche nelll'extra time, verranno battuti i calci di rigore per decretare il passaggio al turno successivo del torneo.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5, oltre che disponibile in streaming su Mediaset Infinity.