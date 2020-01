Juventus-Roma, Sarri: “CR7? Vogliamo aiutarlo a vincere il Pallone d’Oro. Il mio ritorno a Napoli…”

La Juventus batte ancora la Roma.

In occasione dei quarti di finale della Coppa Italia è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, che si sono affrontati alla ricerca di un posto in semifinale: a trionfare sono stati i bianconeri che grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Leonardo Bonucci è riuscita a conquistare il passaggio del turno dove affronterà la vincente tra il Torino e il Milan.

Juventus-Roma, Bonucci: “Dybala un valore aggiunto, siamo fortunati. Scudetto? Quattro punti…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo fatto un buon primo tempo poi all’inizio del secondo ci siamo un po’ persi e subito il gol della Roma che palleggia bene e ti può mettere in difficoltà. Buffon? Non bisogna farsi condizionare dall’età, sta ancora molto bene ed è un portiere di alto livello. Douglas e CR7 hanno fatto molto bene sebbene Costa non abbia i 90 minuti, mentre Cristiano sta benissimo e sta segnando con un ritmo impressionante. Mi dispiace che non abbia segnato Higuain perché avrebbe meritato anche la soddisfazione personale, peccato per la traversa e la parata di Pau Lopez. È una squadra che può fare diversi moduli con risultati importanti quella nostra. CR7? A livello individuale non ha nulla da poter migliorare perché è un fuoriclasse, vorremmo aiutarlo a conquistare il sesto Pallone d’Oro. Può migliorare qualcosa solo a livello di reparto. Napoli? In questo momento siamo rimasti con Cuadrado che veniva da un problema influenzale e con Alex Sandro che aveva sofferto muscolarmente, in caso di necessità abbiamo Matuidi da poter schierare in quel ruolo. Il Napoli è una squadra forte che ha avuto un periodo di crisi, conosco le loro qualità e mi aspetto una partita complicata. Il ritorno a Napoli non mi è indifferente, dal punto di vista umano è qualcosa di importante. I ragazzi questa sera hanno fatto bene soprattutto quelli come Rugani che non hanno giocato molto finita, cose che mi lasciano molto soddisfatto“.