Juventus, possibile il “Polpo” bis: Pogba e CR7, destini incrociati. I dettagli

Il destino di Paul Pogba corre a braccetto con quello di Cristiano Ronaldo. Il ritorno del “Polpo” non è ancora un’ipotesi, ma potrebbe diventarlo nelle prossime settimane. Dipenderà tutto (o quasi) dai movimenti del Manchester...

Il ritorno del "Polpo" non è ancora un’ipotesi, ma potrebbe diventarlo nelle prossime settimane. Dipenderà tutto (o quasi) dai movimenti del Manchester United e soprattutto di CR7 . Il club londinese sembra essere una delle poche destinazioni gradite e possibili per il fuoriclasse portoghese (l’altra è il Psg di Icardi ), che non ha ancora deciso se restare a Torino per l’ultimo anno di contratto (scadenza 2022) o se salutare tutti già in estate.

Alla Continassa, dove oggi andrà in scena la prima riunione tra la dirigenza e Massimiliano Allegri, si stanno preparando a qualsiasi possibilità. Tra cui anche quella che Ronaldo indichi il Manchester United - sua ex squadra - come prossima tappa. In quel caso, il Pogbabis diventerebbe molto più che un sogno. Il francese ha soltanto un anno di contratto con i Red Devils e tornerebbe alla Juventus più che volentieri. Tutti motivi che agevolerebbero uno scambio tra il cinque volte Pallone d’Oro e il campione del mondo. L’alternativa a Pogba, in caso di baratto con lo United per CR7, è rappresentata dall’ex Ajax, Van De Beek.