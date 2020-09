Juventus, Pirlo: “Non vediamo l’ora di iniziare, per la prima di campionato abbiamo una speranza”

Andrea Pirlo commenta il calendario valevole per la stagione 2020/2021.

Il neo tecnico della Juventus si è soffermato sulla prima uscita dei bianconeri che li vedrà opposti alla Sampdoria di Claudio Ranieri, in un Allianz Stadium che potrebbe essere popolato dai tifosi. Le parole dell’attuale allenatore dei piemontesi arrivate attraverso il profilo twitter del club.

“Finalmente oggi sappiamo da dove iniziamo. Io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico. Speriamo che ci sia il pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale. Quindi non vediamo l’ora di iniziare. Inutile stare ad analizzare partita per partita perché tanto bisogna incontrarle tutte chi prima chi dopo e quindi sappiamo che il campionato italiano è un campionato duro e che saranno tutte partite difficili per arrivare fino in fondo”.

