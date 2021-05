Juventus, Pasquale Bruno critico con Cuadrado: “Insopportabile quando simula. Con me avrebbe rischiato grosso”

Juan Cuadrado è stato uno dei migliori giocatori della stagione della Juventus.

Il colombiano ha garantito un alto rendimento, risultando l’uomo in più in questo particolare finale di stagione. Non sono mancate però le critiche per le troppe simulazioni che spesso l’ex Fiorentina regala. Sull’argomento è voluto tornare Pasquale Bruno, uno dei difensori più duri degli anni ’90, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

L’ex centrale della Juventus ha accusato Cuadrado, sostenendo che esageri con le simulazioni e ammettendo che se ci fosse in campo lui non esiterebbe a farsi sentire: “Cuadrado? Con lui mi sarei comportato male. La prima entrata avrebbe simulato, poi gli avrei detto che gli facevo male a costo di farmi cacciare. Tutti i difensori di allora l’avrebbero fatto, la situazione sta diventando molto pesante. Chi vede il calcio sa quali sono i giocatori che simulano, anche Vlahovic per esempio lo fa. Gli arbitri non sanno che tendono a simulare? Perché fischiano falli? Io questo non lo capisco”.

Nelle ultime settimane sono molti gli episodi arbitrali che hanno lasciato dubbi, Pasquale Bruno è convinto che manchino gli arbitri competenti: “Purtroppo oltre ai grandi giocatori mancano anche i grandi arbitri. Io non credo nella malafede, penso solo che non siano capaci di arbitrare certe squadre perché hanno una fottuta paura di essere fermati. Un conto è arbitrare Inter e Milan, tutt’altro è arbitrare Lecce o Crotone. Però ne paghiamo le conseguenze noi perché vediamo arbitri condizionati. Hanno veramente paura, sono condizionati. E non c’è pubblico, non oso immaginare quando tornerà.