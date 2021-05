Juventus, Buffon verso il Monza? Gigi e quell’offerta “folle”. Anche Inzaghi nel mirino di Galliani

La sua avventura in quel di Torino è ai titoli di coda.

Stiamo parlando di Gianluigi Buffon. L’esperto portiere, il cui contratto che lo lega al club bianconero scadrà il prossimo 30 giugno 2021, lascerà la Juventus al termine della stagione corrente. Il classe 1978 non ha ancora scelto cosa farà, ma è pronto a continuare a giocare se arriverà una proposta allettante.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, questa proposta potrebbe arrivare dal Monza ed in particolare da Adriano Galliani, amministratore delegato della società brianzola, reduce dall’eliminazione ai playoff di Serie B per mano del Cittadella.

“Ho avuto tanti contatti e sto analizzando le proposte ricevute. Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi: mi piacciono queste persone”, ha raccontato di recente lo stesso Gigi. E il dirigente in questione potrebbe essere proprio Galliani.

D’altra parte, nonostante la deludente eliminazione, il Monza è pronto a riprovare a conquistare la Serie A già la prossima stagione. Magari proprio con Buffon tra i pali e Filippo Inzaghi in panchina. Sì, perché l’attuale allenatore del Benevento sarebbe finito nel mirino di Galliani, così come Roberto D’Aversa, per il dopo-Brocchi.