Juventus-Parma, Sarri: “CR7 crea un problema e ne risolve cento. Inter e Lazio? Non ho paura”

La Juventus batte anche il Parma.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Parma, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i bianconeri hanno vinto 2 a 1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha vanificato la rete di Cornelius e ha trascinato i suoi compagni di squadra ad una vittoria importante per allungare sull’Inter.

Juventus-Parma, CR7: “Era importante vincere, Lazio e Inter sono vicine. La mia doppietta…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo sbagliato le partite contro la Lazio, direi che sono state solo due parentesi perché poi la squadra è sempre stata in crescita. Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito e abbiamo la responsabilità di non averla chiusa quando le occasioni per farlo ci sono state. Se non arrotondi il punteggio finisce che soffri fino all’ultimo anche perché giocavamo contro una squadra fisica e che in certe situazioni è molto pericolosa. Abbiamo cambiato molto e dopo il 2-1 volevo dare un messaggio alla squadra ossia di chiuderla per non rischiare. Rabiot sta giocando a destra ma può giocare anche nel rombo, è in costante crescita. Ramsey invece giocava anche da trequartista, sono due ragazzi reduci da piccoli infortuni ma penso siano in crescita. Gol Cornelius? Troppo passivi. Possiamo ancora crescere di intensità mentale, queste gestioni nel finale non mi piacciono per nulla. CR7? Abbiamo dentro un fuoriclasse che a volte ti crea una piccola problematica ma poi te ne risolve cento, tutto il resto dell’organizzazione deve girare intorno a lui. Inter o Lazio? Io nella vita ho paura per cose più serie e non all’interno del calcio, sappiamo che sono due avversarie fortissime. I biancocelesti sono in un momento stratosferico e speriamo che possa fermarsi“.