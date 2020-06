Juventus-Milan, Sarri: “30 minuti di dominio totale, poi siamo calati. CR7? Non abituato a sbagliare”

Maurizio Sarri commenta la sfida contro il Milan.

Il tecnico della Juventus, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato il match dell’Allianz Stadium terminato a reti inviolate. Un pari che, in virtù dell’1-1 di San Siro, ha permesso ai bianconeri di raggiungere la finale che si giocherà mercoledì 17 a Roma.

“Dopo tre mesi tornare in panchina è una bella sensazione anche se ci manca l’apporto del pubblico. Giocare le partite in queste condizioni non è semplice per nessuno. Sono rimasto soddisfatto di quanto fatto nei primi 30 minuti quando avevamo un dominio straordinario sulla partita. Poi siamo andati calando nei ritmi e nell’intensità mentali ma in questo momento le partite sono piene di rischi. Ronaldo? Gli era stato chiesto un sacrificio di giocare più centrale, il ragazzo ha accettato e questa per noi è una grandissima notizia. Ha giocato bene nei primi 30 minuti e poi ha sofferto come la squadra. Probabilmente non è abituato a sbagliare un rigore, è stato sfortunato e qualche ripercussione può averla avuta. Al di là della posizione, lui è un giocatore talmente forte che può giocare cinque metri più indietro che può far la differenza”.