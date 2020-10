Juventus, McKennie guarito dal Coronavirus: ora i bianconeri aspettano Ronaldo

Weston McKennie negativo al Coronavirus.

Il centrocampista americano, approdato in bianconero lo scorso agosto dallo Schalke 04, era risultato positivo al Covid circa due settimane fa. Il calciatore, dopo aver saltato le sfide di campionato contro il Crotone e di Champions League contro la Dinamo Kiev, potrà quindi riprendere gli allenamenti e tornare a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Di seguito il comunicato del club piemontese: “Questo il comunicato del club di Corso Galileo Ferraris: “Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

Per quanto riguarda i tamponi del gruppo squadra, formato da circa 61 persone, venerdì la società bianconera ne aveva già comunicato la negatività con la conseguente fine dell’isolamento fiduciario. Solo Cristiano Ronaldo attende un tampone negativo per poter riprendere anche lui le normali attività e lasciare l’isolamento.