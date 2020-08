Juventus, McKennie entusiasta: “Iniziare questa avventura in bianconero è una grande emozione”

Weston McKennie felice di poter indossare la maglia della Juventus.

Il centrocampista americano ha scelto i bianconeri per il prosieguo della propria carriera dopo l’esperienza quadriennale vissuta con la maglia dello Schalke 04. Il calciatore non sta nelle pelle per la nuova avventura in quel di Torino, a confermarlo le parole dello stesso attraverso i propri profili social.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio! Non avrei potuto farlo senza il grande sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei agenti. Adesso è il momento di lavorare!”.