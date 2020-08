Juventus, capitolo Rugani: il difensore corteggiato dal Rennes, i bianconeri ci pensano

Daniele Rugani pronto a lasciare la Juventus.

C’è aria di cambiamenti in casa bianconera, la squadra guidata da Andrea Pirlo sta cercando nuovi innesti in vista della prossima stagione che serviranno a completare la rosa. Oltre al mercato in entrata si lavora anche su quello in uscita, uno dei maggiori indiziati in tal senso è il difensore centrale, Daniele Rugani, che dal suo approdo alla Juventus ha trovato poco spazio da titolare ed è stato impiegato con minore continuità. Sul toscano classe 94′ ci sarebbe già l’interesse dei francesi del Rennes che ha conquistato per la prima volta nella storia la qualificazione in Champions League piazzandosi al terzo posto in Ligue 1. Il 26enne sarebbe un rinforzo importante per la retroguardia del francese in vista del prossimo campionato, l’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio oneroso (3,5 milioni di euro) che percepisce il difensore ex Empoli.