Juventus, Matuidi dopo l’addio: “In bianconero ho imparato una cosa, l’Inter Miami grande chance”

Blaise Matuidi saluta la Juventus dopo tre stagioni cedendo di conseguenza alla corte avanzata dall’Inter Miami.

Calciomercato Juventus, Matuidi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter Miami: il comunicato

Il centrocampista francese è ufficialmente un nuovo volto del club di MLS dove il socio di maggioranza è David Beckham, un acquisto di livello per la compagine americana che è alla prima esperienza nella Major League Soccer. Dopo tre stagioni e cinque titoli vinti: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana, l’ormai ex numero 14 bianconero ha deciso di salutare Torino per abbracciare Miami. Matuidi e la Juventus si salutano. Sul proprio profilo Instagram, lo stesso Matuidi ha voluto indirizzare un messaggio a quelli che negli ultimi anni sono stati i suoi compagni di squadra.

VIDEO Juventus, il punto sul mercato in casa bianconera: il destino di Dybala agita i tifosi, e CR7…

“Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un’istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie Juventus, grazie davvero”.

Sulla nuova esperienza a stelle e striscie ha dichiarato quanto segue ai canali ufficiali della sua nuova squadra.

“Sono molto felice e onorato di far parte dell’Inter Miami. Spero che vinceremo molti trofei insieme. È una grande sfida per me. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tifosi. Spero di fare del mio meglio e di lavorare sodo“.

VIDEO Calciomercato Juventus, bianconeri su De Paul: assist, gol e giocate dell’argentino