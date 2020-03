Juventus-Lione, Tousart avvisa i bianconeri: “Champions League un nostro obiettivo”

La Juventus si prepara al prossimo impegno stagionale.

Dopo il rinvio del big match contro l’Inter fondamentale per le sorti dello scudetto (che attualmente vede la Lazio da sola al primo posto in classifica) e in attesa della decisione della Lega circa la data in cui si giocherà il recupero, i bianconeri stanno continuando ad allenarsi in vista di altri due impegni molto delicati: il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione.

In particolare la sfida con il club francese sarà fondamentale per la stagione della Juventus e soprattutto per il futuro di Maurizio Sarri: tra gli obiettivi del club bianconero vi è sicuramente quello di arrivare quantomeno in finale di Champions League, e dunque accedere ai quarti di finale è un traguardo minimo che i Campioni d’Italia in carica devono riuscire ad archiviare. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno ribaltare il risultato della gara d’andata, che aveva visto il Lione trionfare con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Lucas Tousart.

Le due squadre dovrebbero affrontarsi il 17 marzo sul campo dell’Allianz Stadium, anche se attualmente non è ancora chiaro se la gara si giocherà a porte chiuse o in presenza dei tifosi: tutto dipenderà dalle decisioni della Lega, che dovrà adattarsi alle misure cautelari adottate dal Governo per limitare la diffusione del Coronavirus. A parlare del match in questione è intervenuto proprio il centrocampista francese che aveva deciso la sfida d’andata, il quale ha parlato così dopo la vittoria del Lione contro il Saint-Etienne: “Non manca molto alla fine della stagione ma siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi. Penso che nella mente di tutti ci sia un obiettivo in particolare e c’è entusiasmo e tanta voglia di giocare insieme. E questa è una grande cosa“.