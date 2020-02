Juventus-Lione, Sarri carica i suoi: “Siamo stati sfortunati, vi spiego come giocheremo il ritorno”

L’analisi di Maurizio Sarri.

La notte di Champions di ieri sera è stata molto amara per la Juventus, unica delle tre squadre italiane in Champions League a subire una sconfitta nell’andata degli ottavi di finale: sul campo del Parc Olympique Lyonnais, i bianconeri hanno perso infatti 1 a 0 contro il Lione che si è imposto grazie al gol di Tousart.

Una Juventus poco lucida e per niente incisiva, che questa volta nemmeno Cristiano Ronaldo è riuscita a salvare: una squadra che ancora presenta molti limiti e tantissime difficoltà ad esprimere il bel gioco che Sarri ha sempre mostrato durante la sua carriera, sia al Napoli sia sulla panchina del Chelsea. Saranno dunque sette giorni di fuoco per il tecnico toscano, che domenica sera sarà impegnato nel big match contro l’Inter, fondamentale per le sorti della lotta scudetto: i bianconeri dovranno cercare di ottenere i tre punti per allungare sui nerazzurri e la Lazio, e potersi così concentrare interamente sulla Champions League.

Nella sfida di ritorno contro il Lione servirà una partita perfetta, visto che la Juventus per passare il turno dovrà realizzare almeno due reti e non subire nemmeno un gol che potrebbe risultare fatale vista la regola dei gol in trasferta. Al termine del match d’andata, il tecnico dei bianconeri ha spiegato così la sconfitta dei suoi uomini ai microfoni di JTV: “Abbiamo avuto sfortuna, abbiamo preso gol con De Ligt fuori. In più ci sono stati due episodi dubbi nella loro area di rigore. Però è anche vero che per un tratto di partita siamo stati sotto ritmo. Nella prima frazione la circolazione della palla era troppo lenta: più lo era, più loro ci mettevano in difficoltà. Siamo stati 45′ senza creare pericoli e subendo due-tre ripartenze. Cosa dovremo fare al ritorno? Quello fatto negli ultimi venti-trenta minuti, facendoli abbassare e soffrire con il nostro gioco“.