Lione-Juventus, Tousart: “Contento per il gol, abbiamo mantenuto i nervi saldi”

Il Lione batte la Juventus.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Tousart.

Al termine del match il centrocampista del Lione è intervenuto ai microfoni di Uefa.com, esprimendo la sua soddisfazione per aver contribuito direttamente alla vittoria dei suoi uomini: “Sono molto contento per la squadra, stasera abbiamo reso felici tutti i nostri tifosi. Sono contento per il mio gol, abbiamo approcciato bene il match, come ci aveva chiesto l’allenatore. Poi siamo riusciti a mantenere i nervi saldi. Siamo stati bravi tutti, dobbiamo giocare sempre così“.