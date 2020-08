Juventus-Lione, la carica di Buffon: “Non ci si abitua mai a vincere, non è ancora finita”

La Juventus corona la stagione con la vittoria del nono scudetto consecutivo.

Questo campionato è stato senza dubbio uno dei più combattuti degli ultimi anni: a contendere il titolo della Juventus vi erano quest’anno ben tre squadre. La prima è la Lazio di Simone Inzaghi, che nonostante un Ciro Immobile in forma smagliante (che ha eguagliato il record di gol realizzato da Gonzalo Higuain, vinto la classifica capocannonieri e la Scarpa d’oro) non è riuscita a trovare la continuità giusta per vincere il titolo.

La seconda è l’Atalanta dei miracoli guidata da Gian Piero Gasperini, che anche in questa stagione è riuscita a confermarsi come una delle migliori rose del campionato, tra le più divertenti e prolifiche d’Europa. Nonostante le 98 reti segnate però, la Dea ha perso troppi punti negli scontri diretti e anche contro le squadre di bassa classifica, non riuscendo ad andare oltre il terzo posto.

Infine vi era l’Inter di Antonio Conte, che grazie al tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è riuscito a tenere testa per mesi ai campioni in carica, perdendo però entrambi gli scontri diretti riuscendo dunque a chiudere soltanto al secondo posto in classifica.

A spuntarla è stata dunque ancora una volta alla Juventus, che ha regalato a Maurizio Sarri il suo primo titolo vinto in Italia. Tra i tanti protagonisti c’è anche Gigi Buffon, che è riuscito a superare Maldini nella classifica di presenze all-time in Serie A, e che ha esultato per la vittoria del suo ottavo titolo consecutivo con un post su Twitter:

“Non ci si abitua mai a vincere

Non ci si stanca mai di ringraziare

Allora grazie

Alla mia famiglia

Ai miei compagni

Al mister e il suo staff

Alla società

A questa maglia

E a tutti i tifosi:

Restate con noi

Perché non è ancora finita“.