Juventus, Lineker: “Nessun dubbio, ecco chi è il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo”

L’opinione di Gary Lineker.

L’ultimo ventennio calcistico è stato fortemente dominato e monopolizzato da due giocatori fantastici che hanno riscritto le pagine della storia di questo sport, lasciando un segno indelebile che molto difficilmente verrà emulato in futuro. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con le maglie di Barcellona il primo, e di Real Madrid e Juventus il secondo, hanno conquistato tutti i trofei possibili con i propri club e a livello individuale, dominando per più di dieci anni anche l’assegnazione del Pallone d’Oro: la loro striscia è stata fino a questo momento soltanto interrotta l’anno in cui fu Luka Modric a ricevere il premio come miglior giocatore della stagione.

Tutti gli appassionati di calcio, nel corso di questi anni, hanno dovuto scegliere chi, tra La Pulga e CR7, fosse il più forte in assoluto, considerando comunque che entrambi sono ritenuti da tutti due tra i migliori giocatori mai esistiti nella storia del calcio visti i numeri indiscutibili raccolti durante la loro carriera.

Anche Gary Lineker, ex storico attaccante inglese che ha vestito tra le altre anche la maglia del Barcellona, è stato interrogato sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della BBC. L’ex centravanti di Everton e Leicester non ha però avuto dubbi a riguardo, scegliendo senza esitazioni Lionel Messi. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi scelgo tra Messi e Cristiano Ronaldo? Spesso dipende da quale squadra si fa il tifo: Messi è il migliore per chi sostiene il Barcellona, Cristiano Ronaldo è supportato da chi tifa Real Madrid e Juventus. Secondo la mia opinione, però, non si dovrebbe nemmeno discutere di questo; Messi è il migliore. Nessun dubbio“.