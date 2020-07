Juventus-Lazio, tutto pronto per il big match della 34ª giornata: le scelte di Sarri e Inzaghi. Le probabili formazioni…

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime nove gare della 34esima giornata del campionato di Serie A, H.Verona-Atalanta (1-1), Cagliari-Sassuolo (1-1) e Milan Bologna (5-1), Napoli-Udinese (2-1), Fiorentina-Torino (2-0), Genoa-Lecce (2-1), Brescia-Spal (2-1), Roma-Inter (2-2) e Parma-Sampdoria (2-3), oggi è il turno di Juventus-Lazio, la super sfida dell’Allianz Stadium che potrebbe indirizzare la lotta Scudetto, in programma stasera alle ore 21.45.

Juventus-Lazio, Sarri: “Sarà un match ostico, dovremo essere solidi in fase difensiva”

Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di De Ligt, Bonucci e Bentancur, nel suoclassico 4-3-3 dovrebbe confermare Danilo e Alex Sandro sugli esterni di difesa, con Cuadrado avanzato nel tridente offensivo: niente attacco pesante dunque, con Dybala e Cristiano Ronaldo a completare il reparto e Higuain in panchina. A centrocampo, in caso di recupero di Bentancur, verrà confermato il terzetto più utilizzato da Sarri dalla ripresa del campionato, ovvero quello composto dall’uruguaiano, Pjanic e Rabiot.

Juventus-Lazio, Inzaghi: “Daremo tutto per fare bene, mancheranno diversi big”

Anche l’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi, dovrà ancora fare i conti con un’infermeria affollatissima, alla quale si sono aggiunti nelle ultime ore anche i nomi di Luis Alberto e Jony, altri due probabili titolari costretti a dare forfait oltre ai già assenti Marusic, Leiva, Correa, Radu e Patric. Centrocampo dunque da inventare per Inzaghi, che nel solito 3-5-2 dovrebbe dare fiducia sulla fascia sinistra al giovane Djavan Anderson, a destra a Lazzari e in mezzo al campo si affiderà a Milinkovic, Cataldi e Parolo. Scelte quasi obbligate anche in attacco, con la coppia Caicedo-Immobile.

VIDEO Juventus-Lazio, niente tridente pesante per Sarri: Cuadrado o Douglas Costa con Dybala e CR7. Ecco la probabile formazione

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile.